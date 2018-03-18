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Работают спасатели и скорая: в новом микрорайоне Челябинска столкнулись несколько машин
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Работают спасатели и скорая: в новом микрорайоне Челябинска столкнулись несколько машин 

74.ru 15 часов назад
Фото: 74.ru
Утром в воскресенье, 18 марта, на перекрёстке улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта столкнулось несколько легковушек. К месту аварии были стянуты экстренные службы, сообщают читатели 74.ru.
— Произошла авария с участием шести автомобилей, — прокомментировали в ГИБДД области. В городской госавтоинспекции пообещали уточнить подробности аварии позднее.
Это уже вторая авария в микрорайоне «Парковый» за сегодня. На улице Скульптора Головницкого около двух часов ночи пьяный водитель на Toyota Cresta перевернулся, врезавшись в столб электропередачи. Очевидцы сообщают, что в результате аварии уничтожена опора освещения, обесточена стоянка и оборван оптический кабель — возможно, кто-то остался без интернета. На горе-водителя составили два административных протокола: за отказ от медосвидетельствования и за повреждение электроопоры.
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