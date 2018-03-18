Увернувшийся от автобуса водитель Porsche устроил массовое ДТП в Уфе

С сети размещены кадры аварии с участием четырех автомобилей, произошедшей в минувшую пятницу, 16 марта, на пересечении улицы Российской и Северного проезда в Уфе

Водитель Porsche ушел на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения с поворачивавшим автобусом.

В результате этого маневра он протаранил сразу три автомобиля, в том числе — и тот, из которого велась съемка.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев произошедшего, утверждают, что перед аварией Porsche двигался со значительным превышением разрешенной скорости.

В результате инцидента серьезно никто не пострадал.