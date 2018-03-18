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Увернувшийся от автобуса водитель Porsche устроил массовое ДТП в Уфе
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Увернувшийся от автобуса водитель Porsche устроил массовое ДТП в Уфе 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
С сети размещены кадры аварии с участием четырех автомобилей, произошедшей в минувшую пятницу, 16 марта, на пересечении улицы Российской и Северного проезда в Уфе.
Водитель Porsche ушел на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения с поворачивавшим автобусом.
В результате этого маневра он протаранил сразу три автомобиля, в том числе — и тот, из которого велась съемка.
Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев произошедшего, утверждают, что перед аварией Porsche двигался со значительным превышением разрешенной скорости.
В результате инцидента серьезно никто не пострадал.
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