Водитель «Ниссана» попал в ДТП из-за переходившей дорогу женщины

Днём 18 марта в Новосибирске водитель «Ниссана» врезался в попутную «Тойоту» на Красном проспекте — он утверждает, что резко вывернул руль из-за вышедшей на дорогу женщины.

Авария произошла возле дома № 10.

«Автомобиль «Ниссан» двигался по Красному проспекту со стороны автовокзала. Неожиданно на дорогу выбежал пешеход в неположенном месте. Водитель «Ниссана», дабы не сбить пешехода, вывернул руль влево и столкнулся с автомобилем «Тойота»», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Как рассказал корреспонденту НГС представитель «Альянса», переходившая дорогу женщина хотела уйти с места ДТП, но водитель «Ниссана» её догнал, и она осталась ждать автоинспекторов . В итоге приехавшие сотрудники ГИБДД оштрафовали её на 500 рублей.

«Гаишники сказали, что пешеходу только светит штраф, а виновным в ДТП, скорее всего, признают водителя «Ниссана». В общем, разбор покажет», — добавили в службе аварийных комиссаров.