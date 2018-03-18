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Водитель «Ниссана» попал в ДТП из-за переходившей дорогу женщины
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Водитель «Ниссана» попал в ДТП из-за переходившей дорогу женщины 

ngs.ru 15 часов назад
Фото: ngs.ru
Днём 18 марта в Новосибирске водитель «Ниссана» врезался в попутную «Тойоту» на Красном проспекте — он утверждает, что резко вывернул руль из-за вышедшей на дорогу женщины.
Авария произошла возле дома № 10.
«Автомобиль «Ниссан» двигался по Красному проспекту со стороны автовокзала. Неожиданно на дорогу выбежал пешеход в неположенном месте. Водитель «Ниссана», дабы не сбить пешехода, вывернул руль влево и столкнулся с автомобилем «Тойота»», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Как рассказал корреспонденту НГС представитель «Альянса», переходившая дорогу женщина хотела уйти с места ДТП, но водитель «Ниссана» её догнал, и она осталась ждать автоинспекторов. В итоге приехавшие сотрудники ГИБДД оштрафовали её на 500 рублей.
«Гаишники сказали, что пешеходу только светит штраф, а виновным в ДТП, скорее всего, признают водителя «Ниссана». В общем, разбор покажет», — добавили в службе аварийных комиссаров.
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