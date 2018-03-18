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В Северодвинске девочка прыгнула в сугроб и напоролась на гвоздь
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В Северодвинске девочка прыгнула в сугроб и напоролась на гвоздь 

АиФ Архангельск 6 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
В Северодвинске 12-летняя девочка травмировалась, играя в снегу, сообщают «Невские новости». Инцидент произошел накануне на Яграх.
По предварительным данным, школьница развлекалась, прыгая в сугроб с крыши гаража. Во время одного из таких прыжков она и наткнулась на старый ржавый гвоздь, который повредил ей ногу.
На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения. Слесарным инструментом они вытащили торчащий из раны в ноге гвоздь, а саму пострадавшую отнесли на специальном щите в машину скорой помощи.
Медики обработали рану девочки, и сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.
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