В Северодвинске девочка прыгнула в сугроб и напоролась на гвоздь

Северодвинске 12-летняя девочка травмировалась, играя в снегу, сообщают «Невские новости». Инцидент произошел накануне на Яграх.

По предварительным данным, школьница развлекалась, прыгая в сугроб с крыши гаража. Во время одного из таких прыжков она и наткнулась на старый ржавый гвоздь, который повредил ей ногу.

На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения. Слесарным инструментом они вытащили торчащий из раны в ноге гвоздь, а саму пострадавшую отнесли на специальном щите в машину скорой помощи.

Медики обработали рану девочки, и сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.