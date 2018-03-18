Трагедия у избирательного участка: 75-летняя тюменка умерла от остановки сердца 

Сегодня днем, 18 марта, на улице Карской в Тюмени произошла трагедия. У 75-летней женщины отказало сердце. Это, по словам очевидцев, произошло после того, как она вышла из избирательного участка № 2258. Информацию об этом подтвердили и в пресс-службе скорой помощи.
— На улицу Карскую был вызов к жещине 75 лет, у которой произошла остановка сердца. На месте бригада скорой помощи была через 6 минут после вызова, затем к ней присоединилась ещё одна бригада медиков. К сожалению, несмотря на все возможные реанимационные действия, бабушку спасти не удалось, — прокомментировала Ирина Бердюгина, пресс-секретарь ведомства.