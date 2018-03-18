Трагедия у избирательного участка: 75-летняя тюменка умерла от остановки сердца 

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Сбежавшая из больницы тюменка угодила под колёса «десятки»: ДТП произошло на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

В Тюмени инспектор ГИБДД разрешал знакомым ездить с поддельными номерами

В аварии на Щербакова пострадали двое, в том числе и маленькая девочка