Нужны очевидцы аварии: в Прикамье в столкновения ГАЗели и иномарки погиб пассажир

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Выехал на встречку: в Перми водителя ВАЗа госпитализировали после аварии с Infiniti

В Прикамье из-за коммунальной аварии без воды остались 1300 человек

Hyundai выехал на встречку. В аварии на трассе Пермь – Екатеринбург погибла девушка