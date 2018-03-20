Нужны очевидцы аварии: в Прикамье в столкновения ГАЗели и иномарки погиб пассажир 

17 марта в Бардымском районе на трассе Оса-Чернушка столкнулись ГАЗель и Nissan Qashqai. Пассажир грузовика умер, а водитель в реанимации. Пассажирка и водитель иномарки также в больнице. Близкие мужчины, ехавшего за рулем ГАЗели, хотят разобраться в причинах ДТП, и ищут очевидцев. — Авария произошла в 17 марта в 10:45 на 17-м километре трассы Оса — Чернушка. По предварительной информации, водитель ГАЗели выехал на встречную полосу и столкнулся там с Nissan Qashqai, — рассказали в краевой ГИБДД. — 27-летний пассажир отечественного авто погиб, водитель в больнице. В стационар доставили также двоих людей, ехавших в иномарке. У знакомых водителя ГАЗели другой взгляд на произошедшее. — Мой 28-летний товарищ сейчас в реанимации. Он начал вспоминать момент аварии. С его слов, Nissan Qashqai двигался с высокой скоростью, и его начало мотать по дороге, в том числе по встречной полосе. В попытке уйти от столкновения, водитель ГАЗели выехал на полосу встречного движения, где и произошло ДТП, — пересказал слова друга Эльнар Хатмулин. Молодой человек хочет найти свидетелей, которые расскажут, из-за чего на самом деле случилась авария. — Со мной можно связаться по телефону 89991150246 или через «Вконтакте», — сообщил Эльнар. Ранее в аварии на трассе Пермь — Екатеринбург погибла девушка.