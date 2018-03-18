Автомобиль опрокинулся после наезда на столб в Челябинске

Автомобиль врезался в столб и опрокинулся на крышу на Северо-Западе Челябинска , фотографиями с места аварии горожане поделились в одной из групп соцсети.

По словам очевидцев, ДТП на улице Скульптора Головницкого случилось около 2 часов ночи 18 марта. Горожане утверждают, что водитель легкового автомобиля был нетрезв и попытался скрыться от заметивших его сотрудников полиции. Машины двигалась на высокой скорости и на повороте вылетела с проезжей части, ударилась о препятствие и перевернулась.

«Разбились боковые стекла и вылетело лобовое стекло. Пассажир и водитель смогли самостоятельно покинуть автомобиль. Оба не пострадали. Водитель был в стельку пьян. Уничтожена опора освещения, обесточена стоянка и оборвало оптический кабель, возможно, отключился интернет в части домов у одного из операторов», — написал в сообществе «Парковый Челябинск» очевидец происшествия.

Напомним, ранее в Челябинске произошла авария с участием легкового автомобиля и трамвая: по словам очевидцев, водитель иномарки решил повернуть через пути, проигнорировав сплошную линию.