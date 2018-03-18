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В Челябинске пьяный водитель оставил без света стоянку, врезавшись в столб
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В Челябинске пьяный водитель оставил без света стоянку, врезавшись в столб 

74.ru 17 часов назад
Фото: 74.ru
Ночью в воскресенье, 18 марта, на улице Скульптора Головницкого пьяный водитель на Toyota Cresta перевернулся, врезавшись в столб электропередачи. Видеозаписью с места аварии поделились очевидцы в соцсетях.
По словам очевидцев, заметив сотрудников полиции, водитель решил скрыться от них, но не смог войти в поворот, влетел в столб и перевернулся.
— Разбились боковые стекла, вылетело лобовое стекло. Пассажир и водитель смогли самостоятельно покинуть автомобиль. Оба не пострадали. Водитель был в стельку пьян, — сообщает автор видео в группе «Парковый Челябинск». — Уничтожена опора освещения, обесточена стоянка и оборвало оптический кабель, возможно, отключился интернет в части домов у одного из операторов.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, погони за машиной не было, сотрудники ДПС двигались по маршруту патрулирования и тут же подъехали к месту ДТП.
— 34-летний водитель отказался от медосвидетельствования. На него составлен административный протокол. Ещё один протокол составлен за повреждение электроопоры, — рассказали в полиции.
В результате ДТП мужчина травмировал ногу, но от госпитализации отказался.
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