В Челябинске пьяный водитель оставил без света стоянку, врезавшись в столб

Ночью в воскресенье, 18 марта, на улице Скульптора Головницкого пьяный водитель на Toyota Cresta перевернулся, врезавшись в столб электропередачи. Видеозаписью с места аварии поделились очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, заметив сотрудников полиции, водитель решил скрыться от них, но не смог войти в поворот, влетел в столб и перевернулся.

— Разбились боковые стекла, вылетело лобовое стекло. Пассажир и водитель смогли самостоятельно покинуть автомобиль. Оба не пострадали. Водитель был в стельку пьян, — сообщает автор видео в группе «Парковый Челябинск». — Уничтожена опора освещения, обесточена стоянка и оборвало оптический кабель, возможно, отключился интернет в части домов у одного из операторов.

— 34-летний водитель отказался от медосвидетельствования. На него составлен административный протокол. Ещё один протокол составлен за повреждение электроопоры, — рассказали в полиции.

В результате ДТП мужчина травмировал ногу, но от госпитализации отказался.