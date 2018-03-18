Поссорившись с товарищем, житель Ульяновска убил его одним ударом по лицу

22-летнего жителя Ульяновска признали виновным в причинении смерти по неосторожности. В ссоре он ударил 27-летнего знакомого по лицу, тот упал и ударился головой об асфальт и через несколько дней умер в больнице от полученной травмы.

Инцидент случился в июне 2017 года на улице Лесной в Ульяновске. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшим и ударил его кулаком по лицу. Тот упал и ударился головой об асфальт, получив серьезную травму.

Скорую вызвал сам нападавший и его знакомые. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в больнице через несколько дней.

Ударившего его парня признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к 9 месяцам колонии-поселения.