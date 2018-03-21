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В Краснодаре на «встречке» столкнулись BMW и Toyota
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В Краснодаре на «встречке» столкнулись BMW и Toyota 

Новая Кубань 58 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. ДТП случилось в районе пересечения улиц Российской и Уссурийской. Фотографии с места ЧП были опубликованы в социальных сетях.
Как прокомментировал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и допустил столкновения с автомобилем Toyota Corolla. Водители обеих иномарок были госпитализированы в тяжелом состоянии. Также в аварии пострадал пассажир BMW.
Известно, что водитель BMW не является владельцем машины, автомобиль состоит на учете в Дагестане. Как сообщают пользователи социальных сетей, водитель BMW за пол часа до столкновения с автомобилем Toyota также устроил ДТП в краевой столице, задев машину под управлением девушки.
Всех свидетелей вышеназванных инцидентов просят сообщить об этом в полицию по номеру телефона 02 или 268-40-45.
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 Ещё 12 источников 
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