В Краснодаре на «встречке» столкнулись BMW и Toyota

Краснодар . 21 марта — Новая Кубань. ДТП случилось в районе пересечения улиц Российской и Уссурийской. Фотографии с места ЧП были опубликованы в социальных сетях. Как прокомментировал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко , водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и допустил столкновения с автомобилем Toyota Corolla. Водители обеих иномарок были госпитализированы в тяжелом состоянии. Также в аварии пострадал пассажир BMW. Известно, что водитель BMW не является владельцем машины, автомобиль состоит на учете в Дагестане . Как сообщают пользователи социальных сетей, водитель BMW за пол часа до столкновения с автомобилем Toyota также устроил ДТП в краевой столице, задев машину под управлением девушки. Всех свидетелей вышеназванных инцидентов просят сообщить об этом в полицию по номеру телефона 02 или 268-40-45.