Челябинским трамваям добавят сдвоенных остановок на Северо-Западе

Практику сдвоенных трамвайных остановок расширяют в Челябинске , сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

С 19 марта сдвоенные остановки челябинские трамваи смогут совершать на участке проспекта Победы от Свердловского проспекта до улицы Чичерина в обоих направлениях. Исключением станут лишь остановки «Улица Красного Урала», «Молдавская», «Поликлиника» при движении в сторону Чичерина. Соответствующее распоряжение на днях подписал директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко

Нововведением на предприятии попытаются увеличить пропускную способность данного направления, чтобы уменьшить трамвайные пробки. Нередко из-за подобных заторов выгоны выбиваются из графика и следуют укороченным маршрутом, что вызывает недовольство и жалобы горожан.

Некоторые водители отмечают, что в этом нововведении есть как польза, так и вред. Не все автомобилисты внимательны и выезжают на перекресток сразу после первого вагона, что нередко приводит к ДТП. Поэтому транспортники призывают всех участников дорожного движения быть особенно бдительными.