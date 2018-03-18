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Челябинским трамваям добавят сдвоенных остановок на Северо-Западе
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Челябинским трамваям добавят сдвоенных остановок на Северо-Западе 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Практику сдвоенных трамвайных остановок расширяют в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
С 19 марта сдвоенные остановки челябинские трамваи смогут совершать на участке проспекта Победы от Свердловского проспекта до улицы Чичерина в обоих направлениях. Исключением станут лишь остановки «Улица Красного Урала», «Молдавская», «Поликлиника» при движении в сторону Чичерина. Соответствующее распоряжение на днях подписал директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.
Нововведением на предприятии попытаются увеличить пропускную способность данного направления, чтобы уменьшить трамвайные пробки. Нередко из-за подобных заторов выгоны выбиваются из графика и следуют укороченным маршрутом, что вызывает недовольство и жалобы горожан.
Некоторые водители отмечают, что в этом нововведении есть как польза, так и вред. Не все автомобилисты внимательны и выезжают на перекресток сразу после первого вагона, что нередко приводит к ДТП. Поэтому транспортники призывают всех участников дорожного движения быть особенно бдительными.
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