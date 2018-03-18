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В Приморье автоледи протаранила КамАЗ со спецсигналом
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В Приморье автоледи протаранила КамАЗ со спецсигналом 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Полиция проводит проверку по факту ДТП в Уссурийске с участием спецтранспорта, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
A post shared by ДПС-Контроль [Приморье] 18+ (@dps__control) on Mar 16, 2018 at 6:15pm PDT
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