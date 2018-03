В Приморье автоледи протаранила КамАЗ со спецсигналом

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Уссурийске с участием спецтранспорта, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

A post shared by ДПС-Контроль [Приморье] 18+ (@dps__control) on Mar 16, 2018 at 6:15pm PDT