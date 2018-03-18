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Порядка 10 брошенных автомобилей выявили в поселении Кленовское с начала года
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Порядка 10 брошенных автомобилей выявили в поселении Кленовское с начала года 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Об этом сообщает пресс-служба администрации поселения.
«Специалисты по безопасности проинспектировали поселение на предмет наличия брошенного транспорта. Всего с начала года администрацией в ходе рейдов и по информации от местных жителей было выявлено порядка 10 таких автомоблей. Подобные мероприятия проводятся планово», — говорится в сообщении
В пресс-службе отметили, что после обнаружения такого транспорта устанавливается, кому принадлежит автомобиль. Далее в адрес владельца составляется предписание об эвакуации своими силами и за свой счет.
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