Порядка 10 брошенных автомобилей выявили в поселении Кленовское с начала года

Об этом сообщает пресс-служба администрации поселения.

«Специалисты по безопасности проинспектировали поселение на предмет наличия брошенного транспорта. Всего с начала года администрацией в ходе рейдов и по информации от местных жителей было выявлено порядка 10 таких автомоблей. Подобные мероприятия проводятся планово», — говорится в сообщении

В пресс-службе отметили, что после обнаружения такого транспорта устанавливается, кому принадлежит автомобиль. Далее в адрес владельца составляется предписание об эвакуации своими силами и за свой счет.