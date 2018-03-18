Последствия поездки «яжематери» довели до бешенства таксиста в Ростове

Возмущенный таксист в Ростове‐на Дону показал, в каком состоянии оказался салон его автомобиля после поезди мамы с ребенком. Видео было опубликовано в YouTube.

Водитель такси выложил в Сеть видеозапись последствий поездки с женщиной и малолетним ребенком.

Шофер был крайне возмущен тем, что двери салона и сиденья измазаны жидкой грязью с детской обуви. По его словам, «поэтому никто и не хочет брать заказы с детьми».

Таксист пояснил, что никто не доплачивает за испачканный салон, даже на чай не оставляют. При этом, судя по видео, ему придется серьезно потратиться на уборку.