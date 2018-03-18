Последствия поездки «яжематери» довели до бешенства таксиста в Ростове 

Возмущенный таксист в Ростове‐на Дону показал, в каком состоянии оказался салон его автомобиля после поезди мамы с ребенком. Видео было опубликовано в YouTube.
Водитель такси выложил в Сеть видеозапись последствий поездки с женщиной и малолетним ребенком.
Шофер был крайне возмущен тем, что двери салона и сиденья измазаны жидкой грязью с детской обуви. По его словам, «поэтому никто и не хочет брать заказы с детьми».
Таксист пояснил, что никто не доплачивает за испачканный салон, даже на чай не оставляют. При этом, судя по видео, ему придется серьезно потратиться на уборку.
Ранее сообщалось, что на Рязанском проспекте в Москве автомобиль службы такси сбил двух пешеходов.