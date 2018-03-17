Водитель из Краснодара показал на видео гигантские ямы на дорогах города

Житель Краснодара зафиксировал при помощи видеорегистратора одну из улиц города, где из‐за плохих условий дорожного полотна водители вынуждены стоять в пробках практически на пустом месте.

Разбитая дорога на улицах довершается большой ямой на пересечении улицы 1 Мая и Тополькового переулка.

Из-за плохой дороги автомобилистам приходится тратить больше времени на передвижение по городу.

Это не ямки, а впадины гигантские!

Из-за них на этом

довольно-таки

сложном перекрестке пробки неимоверные

— автор видео.