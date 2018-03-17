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На перекрестке Малышева и Бажова столкнулись три авто. У пострадавшего черепно-мозговая травма
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На перекрестке Малышева и Бажова столкнулись три авто. У пострадавшего черепно-мозговая травма 

e1.ru 9 часов назад
Фото: e1.ru
Поздно вечером около одиннадцати часов на перекрестке улиц Малышева и Бажова столкнулись три автомобиля. В аварии серьезно пострадал парень. Ему 21 и у него черепно-мозговая травма, но ехать в больницу он отказался.
— Там скорая была, и сейчас стоит, — рассказал Е1.RU очевидец аварии Алексей, который живет в доме напротив. — Из машин — точно Volkswagen Polo и праворукая белая машина разбиты. Марку третьей машины я в темноте не разглядел.
На место ДТП сразу приехала скорая, но единственный пострадавший отказался от госпитализации.
Черепно-мозговые травмы очень опасны. 14 марта в ДТП на Щербакова ее получила одна из пассажирок и впала в кому.
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