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Водитель «Нивы» решил преподать урок правильного вождения
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Водитель «Нивы» решил преподать урок правильного вождения 

Авторамблер 10 часов назад
Фото: Авторамблер
Как рассказывают очевидцы, водитель Opel подрезал «Ниву», из-за чего автомобили столкнулись. Водитель «Нивы» решил преподать урок правильного вождения обидчику с помощью монтировки, а тот, в свою очередь, достал травматический пистолет в знак того, что не желает обсуждать свою манеру вождения. Странно, но монтировка и травмат сыграли скорее на пользу ситуации: до драки дела не дошло. По некоторым данным, водитель Opel все же сделал выстрел в воздух, после чего на место приехали полицейские и взяли дело в свои руки.
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