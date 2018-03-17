Водитель «Нивы» решил преподать урок правильного вождения

Как рассказывают очевидцы, водитель Opel подрезал «Ниву», из-за чего автомобили столкнулись. Водитель «Нивы» решил преподать урок правильного вождения обидчику с помощью монтировки, а тот, в свою очередь, достал травматический пистолет в знак того, что не желает обсуждать свою манеру вождения. Странно, но монтировка и травмат сыграли скорее на пользу ситуации: до драки дела не дошло. По некоторым данным, водитель Opel все же сделал выстрел в воздух, после чего на место приехали полицейские и взяли дело в свои руки.