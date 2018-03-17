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«Он увидел пассажира и с усмешкой дал по газам»: вопиющий случай во Владивостоке
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«Он увидел пассажира и с усмешкой дал по газам»: вопиющий случай во Владивостоке 

Primpress 11 часов назад
Фото: Primpress
В соцсети Instagram обсуждают «вопиющий случай», произошедший с горожанином, спешившим на маршрутный автобус, сообщает PRIMPRESS.
Утверждается, что все произошло накануне днем на остановке «Дальрыбвтуз».
«Вопиющий случай, водитель маршрута 64, автобус «Хендай» серого цвета, закрыл двери перед пассажиром, когда тот уже стоял на подножке, и начал движение, ударив дверью по руке. Причем он видел пассажира и с усмешкой по газам умчался», — рассказал очевидец происшествия.
По его словам, на водителя автобуса подано заявление в полицию.
Интернет-пользователи выразили свое возмущение произошедшим, кто-то даже поделился похожей историей: «Была подобная ситуация, только мне дверью передней локоть сломали».
«Есть такой и на 98, любитель перед носом двери закрывать, а этот маршрут единственный, который едет через Снеговую падь», — добавил еще один юзер.
A post shared by Автопатруль Приморских Дорог (@avtopatrul_prim) on Mar 16, 2018 at 11:12pm PDT
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