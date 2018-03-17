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Во Владимире мусоровоз снес трубу отопления — вода залила иномарку
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Во Владимире мусоровоз снес трубу отопления — вода залила иномарку 

ТВ-МИГ 11 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано во Владимире» соцсети «Вконтакте»
Во Владимире на проспекте Строителей, в районе называемом местными жителями Марьинка, водитель мусоровоза не рассчитал высоту автомобиля и задел трубу отопления. Горячая вода хлынула наружу, на стоящий рядом автомобиль Hyundai Solaris.
Свидетели происшествия в соцсетях недоумевают: то ли просела труба, то ли подрос мусоровоз. Ведь автомобиль наверняка не первый раз вывозит мусор из этого района. На месте были замечены сотрудники ГИБДД, но справляться с повреждениями, видимо придется коммунальным службам, а жителям надеяться, что последствия аварии ликвидируют как можно быстрей, ведь ночка предстоит холодная.
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