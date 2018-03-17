Во Владимире мусоровоз снес трубу отопления — вода залила иномарку

Фото из группы «Подслушано во Владимире » соцсети «Вконтакте»

Во Владимире на проспекте Строителей, в районе называемом местными жителями Марьинка, водитель мусоровоза не рассчитал высоту автомобиля и задел трубу отопления. Горячая вода хлынула наружу, на стоящий рядом автомобиль Hyundai Solaris.