Ещё
Под Липецком в ДТП разбилась женская футбольная команда «Триумф», есть раненые
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Липецком в ДТП разбилась женская футбольная команда «Триумф», есть раненые 

Газета.Ru 13 часов назад
В Липецкой области в серьезную аварию попал микроавтобус, перевозивший игроков женской футбольной команды «Триумф» из Брянска. Об этом сообщает портал 32cars, ru.
Авария произошла около 15.00 в субботу, на трассе Р-119. Спортсменки ехали на игры в Воронеж. Из-за плохих погодных условий микроавтобус с 10 игрокам и тренером «Триумфа» врезался в легковушку, которую вынесло со встречной полосы.
В аварии пострадали четыре девушки и водитель легковушки, все они госпитализированы. В момент столкновения все девушки были пристегнуты ремнями безопасности.
Газета.Ru: последние новости
Первый из пострадавших в ДТП участников группы "Пикник" выписан из больницы В Саратове произошло ДТП, в котором иномарка протаранила ВАЗ В Башкирии водитель обнаружил на трассе крокодила
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве165
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах41
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение