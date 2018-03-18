Под Липецком в ДТП разбилась женская футбольная команда «Триумф», есть раненые

Липецкой области в серьезную аварию попал микроавтобус, перевозивший игроков женской футбольной команды «Триумф» из Брянска . Об этом сообщает портал 32cars, ru.

Авария произошла около 15.00 в субботу, на трассе Р-119. Спортсменки ехали на игры в Воронеж. Из-за плохих погодных условий микроавтобус с 10 игрокам и тренером «Триумфа» врезался в легковушку, которую вынесло со встречной полосы.

В аварии пострадали четыре девушки и водитель легковушки, все они госпитализированы. В момент столкновения все девушки были пристегнуты ремнями безопасности.