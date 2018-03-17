В Ленинградской области в 2017 году уменьшилось количество коммунальных аварий уменьшилось

Количество коммунальных аварий уменьшилось в Ленинградской области в 2017 году, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Отмечается, что за указанный период в населённых пунктах области удалось сократить случаи поломок на объектах ЖКХ примерно на 30%.

Таких результатов удалось добиться благодаря массовому ремонту на энергетических объектах. Работы по повышению качества коммунальных услуг будут продолжаться весь год.

В 2018-м на эти цели направили 4 млрд рублей.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане ликвидировали аварию, оставившую без воды пять тысяч человек.