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В Ленинградской области в 2017 году уменьшилось количество коммунальных аварий уменьшилось
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В Ленинградской области в 2017 году уменьшилось количество коммунальных аварий уменьшилось 

RT на русском 13 часов назад
Количество коммунальных аварий уменьшилось в Ленинградской области в 2017 году, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Отмечается, что за указанный период в населённых пунктах области удалось сократить случаи поломок на объектах ЖКХ примерно на 30%.
Таких результатов удалось добиться благодаря массовому ремонту на энергетических объектах. Работы по повышению качества коммунальных услуг будут продолжаться весь год.
В 2018-м на эти цели направили 4 млрд рублей.
В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане ликвидировали аварию, оставившую без воды пять тысяч человек.
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