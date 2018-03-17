Лишившийся мантии после пьяного ДТП судья из Азова обжалует своё увольнение

Экс-судья районного суда Азовского района, прославившийся на всю страну после аварии, случившейся в ноябре прошлого года, решил восстановиться в должности. Информация об этом появилась на официальном сайте Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации . Рассматривать жалобу Гудкина на решение коллегии судей Дона в Москве будут 28 марта.

Ранее в беседе с корреспондентом 161.ru Анатолий Гудкин говорил, что готов к увольнению.

— Если руководство примет такое решение, то буду сидеть дома. Конечно, хотелось бы еще поработать, — отметил тогда Гудкин.

Авария, стоившая карьеры судье, прекратилась, произошла в Азове . Гудкин, будучи пьяным за рулем, протаранил «Киа» и пытался снять номера со своей машины. Владелица иномарки снимала все на видео.

Позже судья сообщил корреспонденту 161.ru, что за рулем был не он. Свое состояние после ДТП Александр Гудкин объяснил поднявшимся давлением. В довершение он сказал, что подвергся шантажу.

— Водитель «Киа», молодая девушка, после аварии расплакалась. Сказала, что муж только недавно купил машину. Я пообещал все компенсировать, и тут подъехала какая-то дама. Заявила, что она юрист, и стала требовать с меня два миллиона рублей. Я сначала решил, что это адвокат хозяйки «Киа», и сказал ей, что у меня на карте есть сто тысяч рублей, и я готов сейчас же их отдать. Могу даже позже выкупить разбитую машину. Но эта подъехавшая дама заявила: «Вы меня неправильно поняли. Два миллиона вы должны не им (имеет в виду хозяйку „Киа“. — Прим. ред.), а мне. С ними (с хозяйкой „Киа“. — Прим. ред.) будете решать потом. Иначе вы судьей не будете работать. Конечно, я не стал ей платить. Да у меня и нет таких денег, — рассказывает Александр Гудкин.