Lamborghini «собрал» трамвай и Lanos на мосту Александра Невского

Дорожно-транспортное происшествие с участием белого Lamborghini произошло днем на мосту Александра Невского , сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП/ Петербург ».

По словам очевидцев, приметная иномарка своими маневрами «собрал» на мосту трамвай и Chevrolet Lanos. По предварительной информации, Lamborghini задел трамвай, а затем въехал в бок Chevrolet.

По предварительной информации, в результате случившегося никто из людей не пострадал. В сети автомобилисты активно обсуждают случившееся, выкладывая видеозаписи с белым Lamborghini, который редко можно встретить зимой на улицах Петербурга.