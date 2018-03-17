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Lamborghini «собрал» трамвай и Lanos на мосту Александра Невского
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Lamborghini «собрал» трамвай и Lanos на мосту Александра Невского 

АиФ Санкт-Петербург 14 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Дорожно-транспортное происшествие с участием белого Lamborghini произошло днем на мосту Александра Невского, сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП/ Петербург».
По словам очевидцев, приметная иномарка своими маневрами «собрал» на мосту трамвай и Chevrolet Lanos. По предварительной информации, Lamborghini задел трамвай, а затем въехал в бок Chevrolet.
По предварительной информации, в результате случившегося никто из людей не пострадал. В сети автомобилисты активно обсуждают случившееся, выкладывая видеозаписи с белым Lamborghini, который редко можно встретить зимой на улицах Петербурга.
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