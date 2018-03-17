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США расследуют смерти пассажиров Hyundai и Kia из-за подушек безопасности
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США расследуют смерти пассажиров Hyundai и Kia из-за подушек безопасности 

РИА Новости 14 часов назад
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти США начали расследование в связи со случаями смерти водителей и пассажиров автомобилей Hyundai и Kia, вызванными неполадками с подушками безопасности, сообщает Национальное управление по безопасности движения автотранспорта США.
"Управлению по расследованию неполадок на данный момент известно о шести автокатастрофах с серьезными последствиями столкновений с участием моделей Hyundai и Kia, при которых не сработали подушки безопасности при лобовом столкновении… В общей сложности в результате ДТП погибли четыре человека и шесть пострадали", — говорится в сообщении ведомства.
Неполадка могла быть связана с перебоем в подаче электричества в блок управления подушками безопасности в моделях Hyundai Sonata 2011 года и Kia Forte 2012-2013 годов. Блоки поставляются компанией ZF-TRW.
В конце февраля компания Hyundai уже отозвала в связи с предполагаемым неполадками почти 155 тысяч автомобилей. Расследование властей США может коснуться около 425 тысяч автомобилей Hyundai и Kia.
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