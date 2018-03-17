Ещё
В ДТП со смертельным исходом разбились башкирские хоккеисты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДТП со смертельным исходом разбились башкирские хоккеисты 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
17 марта в ДТП в Бураевском районе республики попали хоккеисты из команды Татышлинского района. По предварительны данным, Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. Водитель иномарки погиб, трое его пассажиров получили травмы. Об этом сообщила ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на МВД республики.
Личность погибшего водителя установлена. За рулем Hyundai Solaris был  27-летний
голкипер команды Айнур Гатин. Он вместе с друзьями по команде ехал на очередной матч Чемпионата Уфимской хоккейной лиги.
Накануне спортсмены сыграли в финале Чемпионата района по хоккею с шайбой. Айнур Гатин был по итогам финала признан лучшим голкипером соревнований.
«Объединенная федерация хоккея Башкирии» и все хоккейное сообщество выразили родным и близким Айнура искренние соболезнования.
Крупную аварию зафиксировали на федеральной трассе автодороги М5 вблизи села
Улу-Теляка
в Иглинском районе Башкирии. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. Предварительно сообщается о нескольких погибших.
360tv.ru: последние новости
Водитель из Краснодара показал на видео гигантские ямы на дорогах города Легковушка протаранила остановку в Чебоксарах Велосипедиста из Пензы оштрафовали за наезд на выбоину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»161
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам190
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию7
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман163
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов280
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение