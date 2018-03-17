В ДТП со смертельным исходом разбились башкирские хоккеисты

17 марта в ДТП в Бураевском районе республики попали хоккеисты из команды Татышлинского района. По предварительны данным, Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. Водитель иномарки погиб, трое его пассажиров получили травмы. Об этом сообщила ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на МВД республики.

Личность погибшего водителя установлена. За рулем Hyundai Solaris был 27-летний

голкипер команды Айнур Гатин. Он вместе с друзьями по команде ехал на очередной матч Чемпионата Уфимской хоккейной лиги.

Накануне спортсмены сыграли в финале Чемпионата района по хоккею с шайбой. Айнур Гатин был по итогам финала признан лучшим голкипером соревнований.

«Объединенная федерация хоккея Башкирии» и все хоккейное сообщество выразили родным и близким Айнура искренние соболезнования.

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