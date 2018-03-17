В Бурятии затонул автомобиль с оперативниками

Бурятии служебный автомобиль ОМВД России по Селенгинскому району затонул в озере.

«Сегодня около 4 часов утра в Селенгинском районе при следовании по акватории озера Гусиное, в 1,5 км от берега, служебный автомобиль ОМВД России по Селенгинскому району, в котором находилась следственно-оперативная группа, в результате провала льда ушел под воду», — говорится в сообщении на сайте ОМВД России по Селенгинскому району.

Все, находившиеся в автомобиле, эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.