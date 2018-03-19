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В Воронеже пьяная автоледи врезалась в 2 припаркованные машины и скрылась
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В Воронеже пьяная автоледи врезалась в 2 припаркованные машины и скрылась 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Женщина отказалась от прохождения медосвидетельствования и попала под дело. Автомобилистка на Mitsubishi Lancer врезалась в припаркованные на улице Ростовской «ВАЗ-2107» и KIA Rio, а затем скрылась с места ДТП. Видео последствий массовой аварии появились в соцсети, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в понедельник, 19 марта. По словам очевидцев, женщина была пьяна. Полицейские заметили иномарку на улице Волгоградской и устроили погоню за пьяным нарушителем ПДД. Водитель иномарки пыталась скрыться от преследования, меняя траекторию движения. Но 36-летнюю жительницу Воронежа всё-таки задержали. Женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование. За это полицейские привлекли автомобилистку к административной ответственности. Материалы направили в суд. Дарья Крымова
Видео — пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области
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