В Воронеже пьяная автоледи врезалась в 2 припаркованные машины и скрылась

Женщина отказалась от прохождения медосвидетельствования и попала под дело. Автомобилистка на Mitsubishi Lancer врезалась в припаркованные на улице Ростовской «ВАЗ-2107» и KIA Rio, а затем скрылась с места ДТП. Видео последствий массовой аварии появились в соцсети, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в понедельник, 19 марта. По словам очевидцев, женщина была пьяна. Полицейские заметили иномарку на улице Волгоградской и устроили погоню за пьяным нарушителем ПДД. Водитель иномарки пыталась скрыться от преследования, меняя траекторию движения. Но 36-летнюю жительницу Воронежа всё-таки задержали. Женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование. За это полицейские привлекли автомобилистку к административной ответственности. Материалы направили в суд. Дарья Крымова

Видео — пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области