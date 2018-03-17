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Районная хоккейная команда попала в ДТП на трассе в Башкирии
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Районная хоккейная команда попала в ДТП на трассе в Башкирии 

ТАСС 13 часов назад
Фото: Новости УрФО
УФА, 17 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль с хоккеистами Татышлинского района Башкирии столкнулся с грузовиком, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили в субботу в пресс-службе ГИБДД по республике.
Инцидент произошел днем на 61-м км автодороги Бураево — Дюртюли. «Столкнулись Hyndai Solaris, двигавшийся в направлении города Дюртюли, и встречный грузовик Dongfeng. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, три его пассажира получили травмы», — говорится в сообщении.
В Объединенной федерация хоккея Башкирии уточнили, что в аварии погиб вратарь районной команды. «В результате автомобильной катастрофы погиб голкипер команды Татышлинского района Айнур Гатин. Он вместе с друзьями по команде ехал на очередной матч чемпионата Уфимской любительской хоккейной лиги. В результате ДТП три человека доставлены в больницу», — сказали в федерации, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
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