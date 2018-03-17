Водитель Hyundai Matrix начал разворачиваться и врезался в Subaru Legacy

Сегодня во второй половине дня в столкновении сошлись автомобили Subaru Legacy Outback и Hyundai Matrix.

По информации специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Subaru двигался по улице Станционная со стороны площади Энергетиков в сторону второй Станционной. Hyundai — во встречном направлении.

«У здания Станционная, 16/1 Hyundai начал разворачиваться, не замечает Subaru и бьет его. От удара Subaru отбрасывает на тротуар, пробивает металлическое ограждение и утыкается в сугроб», — рассказывают аваркомы.

В результате столкновения никто не пострадал, отмечают специалисты «Автоспаса».

Напомним, сегодня утром на Толмачёвском шоссе в столкновении сошлись сразу четыре машины. В ДТП никто пострадал.