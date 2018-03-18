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ГАЗ: Попавший в ДТП на Киевском шоссе автобус был технически исправен и проходил все плановые техосмотры
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ГАЗ: Попавший в ДТП на Киевском шоссе автобус был технически исправен и проходил все плановые техосмотры 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: MosDay.ru
Автобус, который столкнулся с грузовиком на Киевском шоссе в ТиНАО, был технически исправен и проходил все плановые техосмотры в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе группы «ГАЗ».
«Специалисты Ликинского автобусного завода изучили обстоятельства ДТП, произошедшего 17 марта на Киевском шоссе в ТиНАО с участием автобуса ЛиАЗ-5292.22, следовавшего по маршруту №420, и грузового автомобиля, следовавшего в попутном направлении. По результатам проверки установлено, что автобус ЛиАЗ-5292 2012 г. выпуска был технически исправен, обслуживался силами ГУП «Мосгортранс» и проходил все плановые техосмотры в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что автобус оснащен самыми современными системами безопасности от ведущих европейских производителей: пневматической двухконтурной тормозной системой, системой ABS и другими системами.
«В настоящее время следственные органы выясняют причины ДТП и степень ответственности водителей транспортных средств за произошедшее», — заключили в пресс-службе.
Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что на 24 км Киевского шоссе произошло столкновение рейсового автобуса с грузовым автомобилем. В результате столкновения пострадали восемь пассажиров автобуса, в том числе пятеро детей. Следственным комитетом РФ по Москве организована доследственная проверка по факту ДТП.
Агентство «Москва»: последние новости
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 Ещё 9 источников 
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