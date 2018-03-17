Припер шваброй открытую дверь маршрутчик в Ростове

Поездка на маршрутке №78 запомнится пассажирке надолго. Девушка чудом не вывалилась в запасную дверь, которая вместо замка была приперта деревяшкой. Фото опасного аттракциона она выложила в социальных сетях: «Запасной выход, открыта дверь, если бы вовремя не заметила, неизвестно чем бы это все закончилось, — подписала шокированная девушка.

На снимке видно, что деревяшка ничем не закреплена, и просто засунута в паз. А значит — любой желающий может свободно ее оттуда достать, да и при аварии эта дверь скорее всего распахнется на ходу.

Ростовчане упражняются в остроумии: » Если видишь, что приоткрылась, возьми да призакрой!))) Делов то!", «Чего переживаете, там же на швабру закрыто. Все под контролем».

Состояние парка маршруток, а также манера вождения становятся объектом критики примерно 6 раз за неделю. Ржавые, с дырами в полу, грязные до невозможности — такие маршрутки не редкость на улицах Ростова. Проблема водителей маршруток, а также состояния их автомобилей крайне остро стоит в донской столице. Сейчас они осуществляют 40% перевозок в черте города. Власти Ростова пообещали убрать маршрутки с улиц города к ЧМ 2018 и заменить их новыми автобусами.