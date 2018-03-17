На востоке Москвы несколько домов остались без тепла из-за прорыва трубы 

На востоке Москвы произошел прорыв теплотрассы, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В районе улицы Фрязевская, дом 15 произошла утечка горячей воды, службы городского хозяйства оперативно прибыли на место, ведутся ремонтные работы. Отключений нет", — говорится в сообщении.
По словам источника, произошел прорыв теплотрассы диаметром 800 миллиметров.
"Нарушено теплоснабжение восьми жилых домов, в которых проживают почти 2000 человек", — сказал он.
Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время.