Такси «Тройка» угодило в ДТП под окнами управления МВД

Вчера около восьми часов вечера в Ярославле на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской произошло ДТП. Под окнами здания областного управления МВД столкнулись «Рено» из такси «Тройка» и «Лада».

— В аварии никто не пострадал, — говорят очевидцы.

Виновника аварии теперь предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции

Напомним, машины такси в последнее время очень часто попадают в аварии. Мы разобрались, почему так происходит и выяснили, как в Ярославле вызвать такси и доехать живым.