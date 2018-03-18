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В Самаре водитель внедорожника снес светофор на Ракитовском шоссе
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В Самаре водитель внедорожника снес светофор на Ракитовском шоссе 

63.ru 21 час назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 18 марта, в Самаре произошло ДТП. Около 15:30 на Ракитовском шоссе водитель Toyota Land Cruiser врезался в столб. Очевидцы поделились фото и видео с места аварии в соцсетях.
Добрый день. Видео МШ Ракита. Время 15:35 18.03.2018. @I_Pivkin @SamMobilePriem @Mintrans163 @Strod_Servis @DORSIGNAL @GkpAsado pic.twitter.com/eoKfydfcBZ — Алексей Игоревич (@Aleksey_smr) 18 марта 2018 г.
— От удара внедорожника рухнул в снег светофор, — пояснил автор видео. В результате аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники полиции.
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