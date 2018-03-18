В Самаре водитель внедорожника снес светофор на Ракитовском шоссе

В воскресенье, 18 марта, в Самаре произошло ДТП. Около 15:30 на Ракитовском шоссе водитель Toyota Land Cruiser врезался в столб. Очевидцы поделились фото и видео с места аварии в соцсетях.

Добрый день. Видео МШ Ракита. Время 15:35 18.03.2018. @I_Pivkin @SamMobilePriem @Mintrans163 @Strod_Servis @DORSIGNAL @GkpAsado pic.twitter.com/eoKfydfcBZ — Алексей Игоревич (@Aleksey_smr) 18 марта 2018 г.

— От удара внедорожника рухнул в снег светофор, — пояснил автор видео. В результате аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники полиции.