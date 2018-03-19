В Самаре пьяный водитель «Гранты» столкнулся с иномаркой и снес ограждение 

В ночь на понедельник, 19 марта, в Самаре произошло серьезное ДТП. Водитель «Лады-Гранты» нарушил правила дорожного движения на перекрестке.
У иномарки деформировался капот
— Он не уступил дорогу Hyundai Elantra, который двигался по улице Победы со стороны Ново-Вокзальной. Механические повреждения получили обе машины и дорожное ограждение, — сообщили в областном главке.
Сотрудники ГИБДД осматривают место аварии
В результате ДТП 39-летний водитель отечественной легковушки получил травмы спины. Ему прописали амбулаторное лечение.
По словам инспекторов, водитель «Лады-Гранты» находился в состоянии алкогольного опьянения.