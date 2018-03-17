В ДТП с фурой и «Приорой» на самарской трассе пострадали двое

На трассе Оренбург Самара днём 17 марта произошло ДТП с участием большегруза и «Лады Приора». Пострадали два человека.

Сотрудники полиции рассказали, что на 405 км трассы Оренбур г— Самара 54-летний водитель грузового автомобиля «ДАФ» не убедился в безопасности и манёёвра и начал движение с обочины. Большегруз столкнуля с движущимся в попутном направлении автомобилем «Лада Приора».

В результате дорожной аварии 34-летнего водителя «Приоры» с переломом грудной клетки и бедра госпитализировали. 32-летнего пассажира отечественного авто с ушибом также на скорой доствили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку.