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В ДТП с фурой и «Приорой» на самарской трассе пострадали двое
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В ДТП с фурой и «Приорой» на самарской трассе пострадали двое 

ProOren 17 часов назад
Фото: ProOren
На трассе Оренбург — Самара днём 17 марта произошло ДТП с участием большегруза и «Лады Приора». Пострадали два человека.
Сотрудники полиции рассказали, что на 405 км трассы Оренбур г— Самара 54-летний водитель грузового автомобиля «ДАФ» не убедился в безопасности и манёёвра и начал движение с обочины. Большегруз столкнуля с движущимся в попутном направлении автомобилем «Лада Приора».
В результате дорожной аварии 34-летнего водителя «Приоры» с переломом грудной клетки и бедра госпитализировали. 32-летнего пассажира отечественного авто с ушибом также на скорой доствили в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку.
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