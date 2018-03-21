Будьте аккуратны: в Самаре ночью отключат светофоры на Ново-Садовой

В ночь на четверг, 22 марта, в Самаре приостановят работу трех светофоров. Речь идет об устройствах на улице Ново-Садовой. Об этом в своем микроблоге сообщил представитель «Строд Сервис».

— В ночь с 21 на 22 марта будут проходить работы по переключению светофоров на перекрестках Ново-Садовая — Челюскинцев, Ново-Садовая — проспект Масленникова и Ново-Садовая — Лейтенанта Шмидта, — рассказали в «Строд Сервисе».

При проведении работ возможны кратковременные отключения светофоров от 5 до 15 минут. Чем вызваны работы, пока не уточняется.