Ещё
Будьте аккуратны: в Самаре ночью отключат светофоры на Ново-Садовой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Будьте аккуратны: в Самаре ночью отключат светофоры на Ново-Садовой 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В ночь на четверг, 22 марта, в Самаре приостановят работу трех светофоров. Речь идет об устройствах на улице Ново-Садовой. Об этом в своем микроблоге сообщил представитель «Строд Сервис».
— В ночь с 21 на 22 марта будут проходить работы по переключению светофоров на перекрестках Ново-Садовая — Челюскинцев, Ново-Садовая — проспект Масленникова и Ново-Садовая — Лейтенанта Шмидта, — рассказали в «Строд Сервисе».
При проведении работ возможны кратковременные отключения светофоров от 5 до 15 минут. Чем вызваны работы, пока не уточняется.
63.ru: последние новости
На рабочих упала пустая цистерна: подробности трагедии на железной дороге «От криков матери волосы встают дыбом»: в Тольятти несовершеннолетний выпал из окна В поселке Южный ограничат скорость движения автомобилей
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины132
Путин занялся «списком Собчак»37
Пенсии россиян будут считать по-новому114
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ45
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:42
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Политика США
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение