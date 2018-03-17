Врезалась в забор и две иномарки: после ДТП на Восточном обходе госпитализировали женщину-водителя

59.ru: последние новости

Выехал на встречку: в Перми водителя ВАЗа госпитализировали после аварии с Infiniti

В Перми задержали водителя Lada, который столкнулся с автомобилем скорой помощи и сбежал с места аварии

В Прикамье из-за коммунальной аварии без воды остались 1300 человек