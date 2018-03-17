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Врезалась в забор и две иномарки: после ДТП на Восточном обходе госпитализировали женщину-водителя
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Врезалась в забор и две иномарки: после ДТП на Восточном обходе госпитализировали женщину-водителя 

59.ru 17 часов назад
Фото: 59.ru
Из-за ДТП с четырьмя машинами на Восточном обходе многие пермяки простояли в пробках несколько часов. По предварительной информации, ДТП спровоцировала 29-летняя женщина — она не учла погодные условия, поэтому ее «занесло», рассказали в краевом ГУ МВД. Авария произошла утром 17 марта. На шестом километре дороги водитель Kia въехала в ограждения — сначала в левое, потом в правое. Затем ее отбросило на автомобили Lexus и Volkswagen. От удара Lexus столкнулся с ВАЗ. — В результате ДТП пострадала водитель КИА. С травмами различной степени тяжести она госпитализирована в больницу, — рассказали 59.ru в полиции. Ранее на Восточном обходе грузовик протаранил такси.
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