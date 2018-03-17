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22-летняя пензячка купила у мошенника радиоуправляемый автомобиль
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22-летняя пензячка купила у мошенника радиоуправляемый автомобиль 

PNZdrive 18 часов назад
Фото: PNZdrive
В Пензе полицейские расследуют обстоятельства мошенничества в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, в отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе за помощью обратилась 22-летняя девушка. В соцсети «ВКонтакте» она нашла объявление о продаже игрушечного радиоуправляемого автомобиля и захотела приобрести этот товар у незнакомца.
«По инструкции автора объявления, девушка перевела на банковскую карту 7 500 рублей, при этом машину так и не получила. Впоследствии она пояснила полицейским, что знала о подобных способах обмана. По факту мошенничества проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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