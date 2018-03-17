После ДТП с участием группы «Пикник» начато административное расследование

По её словам, водителю, который нарушил ПДД, может грозить до 25 тысяч рублей штрафа.

Накануне днём на дороге Владимир — Гусь-Хрустальный произошла авария с участием трёх транспортных средств. По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком КамАЗ и микроавтобусом Volkswagen, в нём ехали музыканты группы «Пикник». В результате ДТП пострадали семь человек — это водитель Honda, а также водитель и пять пассажиров Volkswagen. Рок-коллектив направлялся из Владимира на концерт в Рязань

На данный момент состояние музыкантов остаётся без изменений: четверо стабильны, у пятого сломан поясничный отдел позвоночника.