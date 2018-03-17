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Виктория Дайнеко стала пешеходом
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Виктория Дайнеко стала пешеходом 

WomanHit.ru 18 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Недавно Виктория Дайнеко стала участницей ДТП. Как она утверждает, виноват был другой водитель, который не успел затормозить и въехал в дверь ее автомобиля. В «сториз» своего «Инстаграма» она выложила пост, в котором написала, что отходит от шока после случившегося, ведь это первая ее авария за 10 лет.
Певица только успела отвезти дочку в детский сад, но остальные дела в этот день пришлось отложить — она долго ждала сотрудников ГИБДД, чтобы оформить происшествие. В аварии никто не пострадал. По словам артистки, к подобным случаям в жизни у нее философский подход: здоровье важнее всего, а любую вещь можно починить.
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