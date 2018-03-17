Уклонившийся от столкновения водитель спровоцировал серьезное ДТП в Ижевске

Автомобильный регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 16 марта, на улице 40 лет Победы в Ижевске

Водитель легкового автомобиля попытался избежать столкновения с авто, попавшее в аварию прямо перед ним. Ему это удалось, однако он потерял контроль над своим транспортным средством и вылетел на полосу встречного движения, где находилась машина, из которой велась съемка.

Автор видео не ожидал подобного развития событий и не успел ничего предпринять.

В итоге он протаранил внезапно появившуюся перед ним «Ладу».

О пострадавших в ДТП не сообщается.