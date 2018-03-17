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Уклонившийся от столкновения водитель спровоцировал серьезное ДТП в Ижевске
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Уклонившийся от столкновения водитель спровоцировал серьезное ДТП в Ижевске 

Вести.Ru 18 часов назад
Фото: Вести.Ru
Автомобильный регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 16 марта, на улице 40 лет Победы в Ижевске.
Водитель легкового автомобиля попытался избежать столкновения с авто, попавшее в аварию прямо перед ним. Ему это удалось, однако он потерял контроль над своим транспортным средством и вылетел на полосу встречного движения, где находилась машина, из которой велась съемка.
Автор видео не ожидал подобного развития событий и не успел ничего предпринять.
В итоге он протаранил внезапно появившуюся перед ним «Ладу».
О пострадавших в ДТП не сообщается.
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