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«Вся Белинка стоит». Сразу два ДТП произошли на одной из центральных улиц Нижнего Новгорода
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«Вся Белинка стоит». Сразу два ДТП произошли на одной из центральных улиц Нижнего Новгорода 

nn.ru 18 часов назад
Фото: nn.ru
— На улице Белинского стоят все трамваи, образовалась большая пробка, — рассказала корреспонденту NN.RU свидетельница происшествий. — Около Оперного театра столкнулись три автомобиля, на перекрестке с Ижорской — еще два.
В первой аварии участвовали автомобили Citroen, Nissan и Opel.
— По предварительному осмотру я считаю, что виноват водитель автомобиля Opel, — рассказал корреспонденту NN.RU аварийный комиссар, приехавший на место ДТП.
Однако этот водитель себя виновным не считает, хотя признался, что начал двигаться на желтый сигнал светофора. Водители и пассажиры не пострадали.
Вторая авария на перекрестке улиц Белинского и Ижорской тоже обошлась без жертв. Оба водителя находятся в своих автомобилях, которые перегородили дорогу другим участникам движения. Здесь столкнулись Nissan и KIA.
— Вся Белинка стоит в обоих направлениях, лучше по ней сейчас не ездить, — доролнила информацию свидетельница.
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