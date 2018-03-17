«Вся Белинка стоит». Сразу два ДТП произошли на одной из центральных улиц Нижнего Новгорода

— На улице Белинского стоят все трамваи, образовалась большая пробка, — рассказала корреспонденту NN.RU свидетельница происшествий. — Около Оперного театра столкнулись три автомобиля, на перекрестке с Ижорской — еще два.

В первой аварии участвовали автомобили Citroen, Nissan и Opel.

— По предварительному осмотру я считаю, что виноват водитель автомобиля Opel, — рассказал корреспонденту NN.RU аварийный комиссар, приехавший на место ДТП.

Однако этот водитель себя виновным не считает, хотя признался, что начал двигаться на желтый сигнал светофора. Водители и пассажиры не пострадали.

Вторая авария на перекрестке улиц Белинского и Ижорской тоже обошлась без жертв. Оба водителя находятся в своих автомобилях, которые перегородили дорогу другим участникам движения. Здесь столкнулись Nissan и KIA.

— Вся Белинка стоит в обоих направлениях, лучше по ней сейчас не ездить, — доролнила информацию свидетельница.