Краевые власти определились с вариантом проекта Северного обхода Перми

Перми состоялось заседание рабочей группы, которая обсудила варианты строительства нового железнодорожного обхода Перми.

«Мы вернулись к идее возведения обхода через Пальники и Каму. Руководство РЖД поручило региональным филиалам рассмотреть варианты строительства совмещенного автодорожного и железнодорожного моста в два уровня. После завершения работ на Восточном обходе и возведения моста через Чусовую станет возможным строительство автодорожного Северного обхода. Таким образом, мы замкнем кольцо вокруг города», — заявил губернатор Максим Решетников

Эксперты предложили два оптимальных варианта прохождения трассы нового железнодорожного обхода и мостового перехода через Каму.

«Первый предполагает строительство обхода с примыканием по станции Пальники (общая протяженность — 49,3 км, в том числе новое строительство — 28,9 км). Второй вариант — примыкание на перегоне Пальники — Дивья с открытием разъезда Бобки — предполагает 37,9 км нового строительства при той же общей протяженности обхода (49,3 км)», — рассказали в пресс-службе администрации Пермского края

Строительство железнодорожной линии в обход станции Левшино и дамбы КамГЭС позволит обеспечить пропуск повышенного вагонопотока с севера Пермского края в настоящее время и на перспективу.

Стороны также обсудили перспективы создания мультимодального транспортно-пересадочного узла на остановочном пункте Мотовилиха. Напомним, власти планирует ограничить движение по горнозаводской ветке, чтобы преобразовать набережную Камы.

Планируется, что в ближайшее время будет подготовлена итоговая технико-экономическая оценка реализации инвестиционного проекта «Развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода».

«На текущий момент производится стоимостная оценка вариантов совмещенного и раздельного строительства железнодорожного и автомобильного мостов», — пояснил Министр транспорта Николай Уханов.