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Hyundai выехал на встречку. В аварии на трассе Пермь — Екатеринбург погибла девушка
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Hyundai выехал на встречку. В аварии на трассе Пермь — Екатеринбург погибла девушка 

59.ru 7 часов назад
Фото: 59.ru
Авария произошла днём 19 марта на 130-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. 37-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, ехавший в сторону Перми, перестроился на встречную полосу и врезался в Kia Rio с 32-летней девушкой за рулем.
Водитель Kia скончалась от полученных травм.
— Еще три человека были госпитализированы. Это два пассажира Kia: ребенок, находившийся в детском кресле, и 32-летний мужчина — а также водитель автомобиля Hyundai, — рассказали 59.ru в пресс-службе ГИБДД.
Сейчас проводится проверка. В ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье водитель «Лады» погибла в столкновении с грузовиком.
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 Ещё 2 источника 
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