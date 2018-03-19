Hyundai выехал на встречку. В аварии на трассе Пермь — Екатеринбург погибла девушка

Авария произошла днём 19 марта на 130-м километре трассы Пермь Екатеринбург . 37-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, ехавший в сторону Перми, перестроился на встречную полосу и врезался в Kia Rio с 32-летней девушкой за рулем.

Водитель Kia скончалась от полученных травм.

— Еще три человека были госпитализированы. Это два пассажира Kia: ребенок, находившийся в детском кресле, и 32-летний мужчина — а также водитель автомобиля Hyundai, — рассказали 59.ru в пресс-службе ГИБДД

Сейчас проводится проверка. В ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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