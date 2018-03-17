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На мосту Александра Невского «Lamborghini» столкнулся с трамваем
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На мосту Александра Невского «Lamborghini» столкнулся с трамваем 

Собака 12 часов назад
Фото: Собака
На мосту Александра Невского образовалась пробка, из-за аварии, в ходе которой белый «Lamborghini» столкнулся с трамваем, а потом задел Chevrolet Lanos. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП».
Столкновение не сильно мешало проезду машин, но небольшая пробка все же образовалась. Автомобилистам хотелось посмотреть на редкую иномарку, которую нечасто можно встретить зимой в Петербурге.
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