На мосту Александра Невского «Lamborghini» столкнулся с трамваем

На мосту Александра Невского образовалась пробка, из-за аварии, в ходе которой белый «Lamborghini» столкнулся с трамваем, а потом задел Chevrolet Lanos. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП».

Столкновение не сильно мешало проезду машин, но небольшая пробка все же образовалась. Автомобилистам хотелось посмотреть на редкую иномарку, которую нечасто можно встретить зимой в Петербурге

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