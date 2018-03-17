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На Ботанике мужчина упал с лестницы пешеходного перехода, разбил голову и скончался
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На Ботанике мужчина упал с лестницы пешеходного перехода, разбил голову и скончался 

e1.ru 19 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на лестнице надземного пешеходного перехода, который ведёт от станции «Ботаническая» к улице Крестинского (через Объездную), скоропостижно скончался мужчина. ЧП произошло в минувшую пятницу. Случайные свидетели были уверены, что человек поскользнулся.
— Вчера было достаточно тепло, снег немного растаял, образовалась скользкая корка, — рассказал екатеринбуржец Владислав. — На вид мужчине было лет шестьдесят. Как я понимаю, смерть после падения была моментальной. Я подошёл к нему буквально через 30 секунд после происшествия, его пакет с вещами ещё катился по ступенькам.
На голове несчастного после падения была кровоточащая рана. Одна из проходивших мимо девушек попыталась сделать пострадавшему массаж сердца, но её попытки не увенчались успехом.
В Уральском следственном управлении на транспорте уточнили, что причиной гибели человека была не наледь. Мужчина упал, потому что у него произошёл сердечный приступ.
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