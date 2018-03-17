Скорая, спешащая на срочный вызов, столкнулась на улице Пермякова с такси

Сегодня утром, 17 марта, на перекрестке улиц Пермякова и Николая Семенова случилось ДТП с участием машины скорой помощи. В 6:19 автомобиль, двигавшийся в включенными спецсигналами, столкнулся с машиной такси. — Бригада направлялась на срочный вызов. В результатет аварии никто не пострадал. На срочный вызов сразу была направлена другая бригада медиков, — рассказала 72.ru Ирина Бердюгина , пресс-секретарь скорой. По информации очевидцев дорожно-транспортного происшествия, виновником столкновения является водитель такси, не предоставивший преимущество в движении машине скорой, которая ехала с включенными спецсигналами.