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Скорая, спешащая на срочный вызов, столкнулась на улице Пермякова с такси
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Скорая, спешащая на срочный вызов, столкнулась на улице Пермякова с такси 

72.ru 19 часов назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 17 марта, на перекрестке улиц Пермякова и Николая Семенова случилось ДТП с участием машины скорой помощи. В 6:19 автомобиль, двигавшийся в включенными спецсигналами, столкнулся с машиной такси.
— Бригада направлялась на срочный вызов. В результатет аварии никто не пострадал. На срочный вызов сразу была направлена другая бригада медиков, — рассказала 72.ru Ирина Бердюгина, пресс-секретарь скорой.
По информации очевидцев дорожно-транспортного происшествия, виновником столкновения является водитель такси, не предоставивший преимущество в движении машине скорой, которая ехала с включенными спецсигналами.
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