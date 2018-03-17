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Столкновение двух бронетранспортеров в Абхазии попало на видео
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Столкновение двух бронетранспортеров в Абхазии попало на видео 

Вести.Ru 20 часов назад
Фото: Вести.Ru
С сети размещены кадры необычного дорожно-транспортного происшествия с участием бронетехники, произошедшего, по утверждению автора ролика, утром в пятницу, 16 марта, на пересечении улицы Ардзинбы и проспекта Леона в Сухуми.
На записи видно, как по проезжей части перемещается колонна боевой техники.
Водитель головного бронетранспортера сбросил скорость перед перекрестком, однако его «коллега», управлявший следовавшей за ним боевой машиной, не успел повторить маневр и врезался в первый БТР, попутно зацепив легковушку.
О принадлежности участников аварии и возможных пострадавших не сообщается.
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