Причина пробок на Нагибина: хамство водителей

Александр Коваленко вычислил причины больших пробок на проспекте Нагибина. По его мнению, основная причина — неуважение участников дорожного движения друг к другу. Он даже снял видео о том, как один единственный водитель общественного транспорта, поленившийся подъехать к остановке сразу собирает за собой затор из машин. «Всё просто: люди перестали элементарно уважать окружающих и думают только о своём комфорте, даже если он противоречит общепринятым нормам поведения в социуме» — согласны с ним ростовчане.

Второй же причиной дотошный ростовчанин назвал дорожные работы. Он возмущен тем, что работы на центральных улицах города ведутся прямо в час пик, а не по ночам, когда транспортный поток в разы меньше.

В ближайшее время необходимо будет решать вопрос о расширении проспекта Нагибина — считают в администрации города. Директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону Сергей Лиманов в своем интервью РБК отметил, что эта мера необходима, так как транспортный поток на этом участке очень силен. При этом он отметил, что на проспекте очень широкие тротуары, и пешеходная зона не пострадает.

— Но это работа на перспективу. Пока невозможно даже примерно сказать, сколько это будет стоить и когда можно будет начать работу, — подчеркнул директор департамента.